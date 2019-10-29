抗拒異性登堂入室　張振朗避忌費事楊偲泳誤會

藝人張振朗、黃心穎演出的無綫劇集《牛下女高音》播出以來反應佳，未有受心穎負面形象影響，近日張振朗聯同劇中一班中佬吳岱融、蔣志光、曾偉權、韋家雄等落力宣傳，寄望劇集能有更好收視。飾演私家偵探社老闆的振朗，於劇中除了為鍾景輝找回昔日合唱團班底，也常常為老友心穎解決難題，連屋企也不介意與她及家人開心Share，認真唔話得！

同心穎有默契

自言平日義氣當頭的振朗，每當獲悉朋友有不如意，即化身社工飛撲開解，陪飲陪食、陪做Gym，務求給予正能量。問是否屋企大門長期為老友而開？他說：「暫時未遇到呢啲朋友，如果有都可以，姪仔啲朋友平時嚟住3、4晚都得，異性又真係未試過。（過唔到女友楊偲泳嗰關？）梗係唔得啦！真實生活真係有女友嘛！就算冇女友都避免，男仔就好啲。（角色成日畀心穎恰，現實中好易畀人恰？）要睇人啦，喺女友面前都係互Head，咁先至開心嘛！」對於再與心穎合作，張振朗指二人關係不錯，演出時知大家底線，即場爆肚也能應付自如，默契十足。

恨唱劇集主題曲

他在劇中一展歌喉，張振朗不諱言非常開心：「小時候睇劇，主題曲多數由參與該劇嘅演員包辦，希望將來能我都可以咁，趁後生咩都試，角色上，我又想試吓做有個仔嘅爸爸，好似《阿郎的故事》咁。（咁現實中快啲結婚生仔囉！）又未咁快，事業都未有成，拍拖一年啫，畀心機工作先，開心係互相支持做呢行。（同女友難喺螢幕上合作？）最好唔好，拎真實世界嘅嘢放入戲劇度，唔係太好。」