李璨琛首次監製賀歲片　向陳果致敬

藝人李璨琛（Sam）首次監製賀歲電影，該片將於明年新春檔上映，演員陣容包括金像影后曾美慧孜、詹瑞文、泰國通胡慧冲、秦沛、姜文杰兩父子、何華超等，電影現正於泰國開工，雖然不是大型製作，但誠意十足，劇本花了大半年時間籌備，眾演員亦在角色方面加了很多創意，眾志成城拍齣好戲！因大隊經常到泰國偏遠地方取景，故劇組安排了餐車及流動廁所，曾美慧孜、李璨琛等更於餐車下廚整西多士畀前輩秦沛品嘗，感情甚佳。

阿Sam還指今次演員組合其實有一個特別的意思：「我、曾美慧孜、胡慧冲同埋何華超都喺拍陳果嘅戲出嚟，今次聚埋一齊，當然喺想向陳果致敬。」近年，Sam除了有幕前演出之外，還參與不少幕後工作，有時更出錢投資，他直言：「我一直視演戲係我嘅終身職業，大家都知依家開戲好困難，與其坐喺度，不如主動去搵機會，所以我呢幾年會做埋幕後，希望搵到資金去開唔同類型嘅戲，令大家個個都有工開，呢個亦係我嘅心願嚟。」

今次拍戲要離港一個月，Sam亦已在泰國超過半個月，問到女兒元元捨不捨得？阿Sam「心碎」地表示：「元元媽咪問佢爸爸呢？佢望一望周圍唔見我就無理繼續自己玩，完全唔當一回事...反而，我聽完覺得好sad囉，可能佢知爸爸成日周圍去，已經習慣咗。」

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