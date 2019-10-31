籌備3個月　張文傑晒爆肌帶出人生哲理

古天樂近年簽了不少動作演員，除了羅浩銘之外，還有一位武藝高手張文傑（German），他的父親張孝慈以及大伯張存正都是武術界中人，所以，German自小便學習不同武術，並學以致用，早前已入行擔任幕後工作，近年開始轉戰幕前，曾拍攝《風暴》、《一個人的武林》以及已故導演林嶺東的《冲天火》、《迷城》，German直言能夠跟對方合作，是自己的榮幸：「佢係我好尊敬嘅前輩，一位萬能導演，雖然有時佢喺拍攝現場會比較惡，但都係為拍好套戲，同理佢會叫我坐佢隔籬分享唔同嘅拍戲經驗，教咗我好多嘢，我好感激佢。」

早前，German與攝影師好友Paul構思了一輯主題為《超越》的藝術相片及短片，雖然只是玩票性質去做，但兩人都相當認真，花了三個月去籌備，拍攝當日更用上七個小時，不過，出來效果相當之好，German大騷Fit爆身形，盡展肌肉線條，美感十足，他謂：「我覺得Work hard，Play hard，玩都要投入，呢輯相有好多格鬥既形態，亦會帶出挫敗、無力感嘅味道，想帶出呢啲都係人生必經階段，要挑戰同埋要懂得超越自己。」

相片提供：Paul Tsang @ Un Workshop

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