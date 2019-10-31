【娛場】從禮儀先生到歌手　鄭世豪：我賺咗！

想起鄭世豪，你會想到什麼？「卡拉之星」？抑或是《愛．回家之開心速遞》的「細龍生」？每一個名銜對入行18年的鄭世豪來說都是得來不易。

這天，鄭世豪來到中學母校，接受《娛場》主持人李文珊（Sherman）訪問。雖然世豪很喜歡幕前表演，不過他卻笑言小時候的他很害羞，但就在讀中五的時候鼓起勇氣，參加了人生第一次的獨唱比賽，並以古巨基歌曲《愛的解釋》去參賽。但輾轉之下，世豪卻參加了無綫第17期藝員訓練班當演員，他說：「因為當時有好多師兄師姐，包括古巨基，都係由藝員慢慢轉型成為歌手，所以我自己都有呢種諗法。」

懷着歌手夢去當演員，鄭世豪第一套參演的劇集就是《皆大歡喜》的古裝版，當時他更在此劇演過超過30個角色。此外，世豪亦很難忘可在《搜神傳》飾演「木狼」一角，他說：「化咗個『木狼妝』應該冇人認得我，居然有好多小朋友認得我就係呢個『火狼』。」不過令他最感動的是，可以在《金石良緣》中飾演家庭成員一角，回想起他不禁眼濕濕：「我開工好感動嘅一個畫面就係，我可以開一個場口係着睡衣、拖鞋，一家人可以喺個屋企景度做戲，呢個係我好深刻嘅一部劇集。」

穿睡衣、拖鞋去演戲，對其他演員來說，可能是最正常不過的事，不過對世豪來說是一個卑微的願望。正因為他對任何演出機會都份外珍惜，故此他亦被公司挑選成為禮儀先生。亦因為這份職責讓世豪參加了不同的大騷，例如是選美活動、歌曲頒獎典禮等等。不過，世豪由始至終的夢想都是想成為一位歌手，令他與理想出現了一點點落差，他說：「去到頒獎典禮嘅時候係最難受嘅時刻，自己想做歌手，但參與嘅身份就係禮儀先生‥‥‥‥」世豪眼紅紅地續說：「我開過一部劇叫《滙通天下》，要剃光頭，但公司都照Book我做禮儀先生。呢個應該係我人生推嘅第一個通告，原來有機會拍一分鐘嘅短片，但事件發生之後，呢類型嘅工作全部冇晒！我冇請過假咁多年，冇推過通告咁多年，你仲要覺得我唔聽話，收番晒咁多年辛苦儲番嚟嘅工作，呢個令我覺得‥‥‥點解會咁呢？」

上天似乎也特別眷顧努力的人，2013年無綫開辦了歌唱節目《星夢傳奇》，當時世豪幸運地以挑戰者身份參與比賽，最終更憑實力奪得亞軍。回想最初，世豪仿如發了一場夢：「由最初只係想唱一首歌，到最後可以入到決賽，我絕對係賺晒有多！呢一個比賽可以完成到我當初入行第一下嘅夢想，就係可以成為一位歌手！」證明努力是有回報的。

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場地：中華基督教會扶輪中學