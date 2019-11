馬來西亞鋼琴女神、李雲迪徒弟李元玲向來都唔吝嗇騷美好身材,今日佢就再出招,見佢穿上黑色三點式上陣,企喺池邊大擺甫士,晒出「蜜桃臀」同纖腰,吸睛十足!佢仲留言問:「Guess what time was this photo taken at?(你估呢相幾時拍攝?)」

另一邊,藝人陳俞希最近飛到土耳其旅行,當然唔少得去當地景點棉花堡遊覽,見佢着上一件頭泳衣,坐喺度望住遠方,騷出美腿,同樣咁養眼!

