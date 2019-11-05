樂隊被內地封殺　Blaster叫粉絲翻牆小心啲

樂隊Blaster到電台宣傳新歌《嗄嘻呵唏》，表示新歌講述不合理的事情合理化。講到他們的歌以現時社會狀況為主題，可擔心被指抽水？他們表示：「如果事後先講就話有抽水之嫌，但依家我哋生活的確每日係咁，反而好多朋友聽完覺得好抒壓，有幾分鐘可以畀佢哋出氣、發洩。」他們又表示一向寫歌都是關於社會的議題，問到可擔心被人起底？他們表示：「唔擔心，公司畀我哋自由度好大，我哋都係真心做想做嘅嘢。」

而提到有樂隊被內地封殺，歌曲被下架，他們表示大家總有方法聽到：「好難完全杜絕，好似我哋都冇正式喺大陸出歌，但之前去大陸做嘢，佢哋都會話聽到我哋啲歌。」他們又笑言：「溫馨提示，聽我哋啲歌嘅內地朋友，翻牆嘅時候要小心啲。」談到工作，他們表示希望明年可以出碟，現時錄了一半音，之後會陸續出歌，視乎社會氣氛而派哪首歌先。

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