高雲翔性侵案未完　董璇開心過生日

與內地男星高雲翔離婚的女星董璇今日37歲生日，過首個回復單身的生日，但她心情並沒受到影響，亦不愁寂寞，獲佟大為太太關悅及一眾好友為她舉行了生日會，還紛紛將相片放上網，見壽星女戴上生日派對帽，雙手合十於蛋糕面前許願，大合照時還齊齊畀心心，心情不俗。關悅上載了一張與董璇的咀嘴相並留言：「祝我最最最最最最最最親親愛的美璇兒生日快樂，永遠愛你，麼麼噠！」董璇即回應：「謝謝我最最最最最最最最親親愛的，有你真好，愛你呦！」

而粉絲亦有上載她的照片送祝福，還表示她今年解鎖了很多新身份新角色，希望她以後的日子裏，眼裏是陽光，笑裏是坦然，生活處處充滿小幸運，董璇回覆：「時間再久，解鎖再多角色，我們也還是最初相識的模樣，愛你們。」但就未見前夫高雲翔留言祝福。

而高雲翔涉性侵案，繼續於悉尼地區法院進行第七日庭審，當地時間上午10時許，高雲翔身穿深藍色西裝冒雨前來，快步走入法庭，下午1時許休庭，案件將明日繼續庭審。

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