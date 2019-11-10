張頴康靠打針控制銀屑病　最貴三萬打一針

藝人張頴康現身「銀屑閃跑」活動並擔任頒獎嘉賓，身為銀屑病患者的他表示對相關的活動特別支持，他解釋：「最初有呢個病嘅時候好怕畀人知道，因為外界對呢個病認識少，有啲人會以為係有傳染性，其實呢個唔係傳染病，只係免疫力失調，所以如果我作為藝人都肯企出嚟，我希望可以畀更多人去認識呢個病。」他透露現時靠生物製劑治療，病情已受控達百分之九十以上：「如果我唔使返工係可以百分百冇事，但工作嘅時候休息唔定時加上壓力，就會控制得差少少，要打針打得密啲，但如果我放假多做運動同曬太陽，就唔需要打針打得太密。不過我心態上已經做咗最壞打算，如果個病唔可以斷尾，我正面去面對，唔好當佢係病，當係朋友。」

打針費用昂貴

張頴康指最初要一星期打兩次針，現時可以個半月才打針一次：「個治療唔平，最初一個月要用幾萬蚊打針，依家大約花費三千蚊一個月。記得十二、三年前我有呢個病，當年要兩、三萬打一針，當年我剛剛訓練班出嚟邊有咁多錢，依家負擔到並唔係因為我發咗達，而係打針費用平咗。」

另外，日前是他與太太麥雅緻的結婚七周年紀念，他表示正日當天太太與一對子女也要上學，所以未有慶祝，但他買了鮮花及小禮物送對方，而昨日兩人就撇甩小朋友二人世界睇戲，講到七年之癢的問題，他笑言：「邊有七年之癢，如果覺得癢，邊到癢，大家就互相幫對方𢱑囉！」

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