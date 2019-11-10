網友質疑徐冬冬炒作　尹子維為舊愛護航

內地女星徐冬冬日前接受切除粉瘤手術期間昏迷，今日佢喺網上報平安，叫大家唔使擔心佢。

有網民認為冬冬為靚咩都做得出，甚至有人指佢拎入院呢件事炒作，冬冬舊愛尹子維喺網上護航，直指冇人會拎生命炒作同開玩笑，更表示女藝人「美」唔單係個人嘅虛榮，而係工作必有的條件：「為了保養為了提升自己的工作狀態，女藝人可以不吃飯苦練運動花高價買各種各類的美容產品來護膚。沒有人會拿生命炒作和開玩笑，每一個人都有自己的道德底線，一些無端的抹黑和造謠者們，我想嚴肅的告訴你們，重傷她人不會帶給你多一分快樂，卻會讓她人感到委屈甚至發生不幸的意外，請你們擁有最起碼的做人準則，善待每一個人。我想說，雖然身為藝人，無論有多刻苦有多努力永遠在自己心裡在媒體和網絡的言論上都只會感覺自己不夠美條件不足不能繼續工作下去。」

佢續指：「這種壓力只有女藝人真正明白。沒錯，去整容醫院做脂肪瘤手術可能不是最好的選擇。但是在女藝人立場為了能夠恢復自己本來最好的工作狀態選擇能讓自己未來不會留疤的方式，這多麼簡單純粹？如果大家要關注冬冬這次的意外希望大家能正面的祝福她能夠儘早康復。而不是藉用她的不幸大做文章，讓冬冬再次受傷！我始終相信，你對世界善良，世界也會對你善良。反之，你對世界帶來多少惡意，也終會回到你自己身上，我期盼大家都好，也絕不祝福所有不善良的人！請各類惡意中傷的爆料和自媒體別再散佈謠言做沒有道德底線的事情。」

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