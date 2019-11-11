解凍蒲頭？李佳芯只想做演員：拍好啲劇

無綫視后李佳芯早前疑因捲入政治風波傳遭無綫「雪藏」，拍攝完劇集《愛美麗狂想曲》後鮮有露面，她與陳豪、蕭正楠、曹永廉為《愛》到將軍澳電視城為節目《Do姐有問題》擔任嘉賓。問到李是否已經「解凍」？她說：「我上過月先拍完劇，唔係好耐冇見啫。（解凍？）由第一日話雪藏我都係睇報紙睇番嚟，完咗劇之後出咗去做TVB宣傳，又去咗做澳洲華姐。（工作少咗？）劇就暫時未有，未聽到有新劇，出面個市都係靜，大部分藝人都面對緊呢個問題，多咗自己時間。」李佳芯透露趁有空與男友去短程旅行，也計劃自己去一個長旅行，又考慮報讀演藝課程進修及學畫畫。

要充實自己

講到其主演的劇集《殺手》戲份被刪，宣傳片曝光時間也很少，她說：「因為套劇好多人拍，我睇過初期嘅宣傳片，都記得自己唔係好多。（幾時再拍劇？）未知，不嬲都好被動，突然間要你拍，冇嘅時候就充實自己。」

講到劇集《BB來了2》換上岑麗香做女主角，問到李佳芯可會失望？她說：「冇，香香好有觀眾緣，可能有另一種效果，佢又啱啱生完BB，好期待佢出返嚟。」而《踩過界2》亦沒有份參與？她說：「呢套冇份都啲可惜，自己幾鍾意角色。」

唔想政治蓋過工作

講到可有後悔作出政治表態？李佳芯說：「呢件事係幾敏感，自己係低估咗，有時想寫一啲內心感受，自己唔係激進，純粹抒發個人感受，但係敏感時間會容易觸動到人嘅神經，公眾人物亦會被放大，呢個係睇番嘅感受，但係又覺得OK嘅、小心啲囉。自己只係想做一個演員，唔想同其他嘢掛勾，拍好啲劇，唔想畀政治蓋過工作。」

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