以己感染年輕人！孔德賢放棄做工程師入娛圈

有「理工羅仲謙」之稱的孔德賢（Danny）在無綫J2台節目《後生仔偈下傾》中成功突圍，22歲擁有「小鮮肉」的型、俊、帥條件，獲麥明詩和馮盈盈歡心外，並先後演出《香港原味道》、《Ben Sir睇樓團》、《12個夏天》、《勁歌金曲》及將拍攝的《台灣原味道》。

放棄當專業人士

Danny今年在建築工程系畢業，竟放棄做專業人士，投身未知能否大紅大紫的娛樂圈，他謂：「其實之前冇特別諗要入行，係朋友話我知有個後生仔節目，我去咗試鏡，就係咁邊讀邊拍，點解揀入行唔做工程師？做工程師到退休都係工程師，但做娛樂圈冇咁單調，可以做到唔同角色。我仲後生好多嘢可以試，有呢個時間同機會係開心嘅，就算條路唔順都可以再嚟過。」

視林峯、周柏豪為偶像

被喻為「翻版羅仲謙」，在大學入面是萬人迷？Danny竟說：「萬人迷就唔會喇，自認都幾cool，可能雙子座關係，癲嘅時候可以好癲，試過生日畀人掟落垃圾桶、倒豉油、掟雞蛋我都冇嘢，但cool嘅時候可以粒聲唔出。（咪被人誤會囂張？)有時係難做，佢哋覺得我扮型，熟我嘅就知我唔係。」至於Danny小時是睇林峯演的電視劇、聽周柏豪的歌陪伴長大，很欣賞柏豪待人處事，視兩人為偶像。可想過自己成為別人偶像？他笑言：「暫時冇呢個諗法，其實唔一定要做idol，反而希望係自己言行對年輕人有正面影響，唔想佢哋行冤枉路。」

Danny有份拍攝節目之多是同期「後生仔」之冠，可有被他們妒忌？他坦言：「人同人之間就會有比較，當自己有呢啲機會唔好囂張係好緊要；佢哋都明白，人與人之間成日比較好辛苦，而我係重情嘅人，有個高層同我講，叻嘅人唔會覺得自己叻，呢個係好緊要心態，要keep in mind，唔係聽咗就算，不斷提醒自己。」

工作令朋友疏離

工作多亦令Danny有得必有失，朋友見面都欠奉：「畀咗工作去蓋過自己，好多時人哋約食飯自己去唔到，人哋叫多幾次就唔會再叫你，我做第一份兼識嘅一班好好朋友，其中一個人求婚，佢叫成班出去都冇叫我，係睇到佢post相先知，唔知擺酒請唔請我呢。」

場地提供：Goshaku五勺

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