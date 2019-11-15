李小璐離婚後首發聲　自爆遭偷拍威脅

內地影星賈乃亮與「金馬影后」李小璐昨正式宣布離婚，二人感情因兩年前出現波折，上月更有李小璐與饒舌歌手PG One在北京酒店咀爆短片曝光，令李小璐事業與愛情同步走下低谷。李小璐在今日凌晨首度發聲，揭露自己遭偷拍威脅「我不是完人，我只是千千萬萬女人當中的一個普通女人。」

李小璐長文中透露自己曾遭偷拍威脅，並接到電話向佢表示：「我們拍到了你的東西，你看怎麼辦？」李小璐未有理會後，結果第二日就有影片曝光，引發外界熱議，令李小璐感嘆：「他們的『口糧』是有了，而我卻被推送到了生命的最後邊緣。」李小璐希望自己被客觀看待，又引用孔子：「人非聖賢孰能無過」並強調：「不要以封建社會那種對待婦女苛刻的標準，用最下流的詞彙罵人！也不要用違法的手段竊取他人的私密用來獲利和害人！因為你們不了解事情的真相和當事人的處境！因為別人的家事與你無關！因為我沒有侵害過你們當中的任何一個人！」

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