綵排入院受傷　張振朗撩女食檸檬勁無癮

今日11月19日是無綫台慶日子，今年因應社會環境，將《萬千星輝賀台慶》改名為《珍惜香港發放娛樂TVB 52年》，節目內依然有藝人表演不同項目，包括跳舞、唱歌、玩樂器及行Catwalk等，被力捧上位的張振朗將與著名排舞師麥秋成大跳型格街舞，但前日綵排時發生意外！被稱「地獄黑仔王」的張振朗，排舞時突然被吊臂攝影機從天而降擊中，要立即送院治理。

前日下午，張振朗與一名男友人到聖德肋撤醫院診治及照X光，等候見醫生期間，振朗見到鄰座有一名兩、三歲女孩，突然愛心大發，忍住痛都要撩女孩玩耍，但女孩似乎唔領情，嚇到大哭並返回一名男子身邊，食檸檬的振朗顯得相當尷尬！其後振朗見醫生後應無大礙，繼續返電視城綵排。昨日振朗如常練習，戴上帽的他接受《東張西望》訪問，見他精神不錯，但就沒有提及受傷一事，只說：「好開心第一次挑戰跳舞，今次代表訓練班跳，自己係訓練班出身，係開心事。」

另外，每年無綫台慶都會直播，今年都不例外，但由於現今社會動盪，無綫為確保今晚節目能夠順利進行，特別於昨日錄影了藝員的表演環節，以備不時之需！

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