呂喬恩為李玟做和音　挑戰三分鐘來回去廁所

唱作女新人呂喬恩（Quinn）最近忙於宣傳新歌《恏人》，幕後經驗豐富的她多次為演唱會擔當和音，她笑談一次難忘經歷，Quinn說：「難忘唔多，但蝦碌就有，試過一次做李玟（CoCo）嘅和音，通常演唱會好少冇Break，當時個騷Rundown都比較滿，以往就算有40幾首歌嘅騷，都會有部分係唔使和音，就可以有少少休息去一去洗手間，點知嗰次遇上Coco演唱會剛好冇Break，整個騷需要三個多鐘，然後我突然內急得好緊要，明明平時唔會急成咁，於是我咪望吓Rundown有冇得去廁所囉！就發現有一個影片播放嘅編排，有三分鐘左右，於是我預早幾首歌時間同另一位和音細細聲講陣間要去洗手間，但我又唔知廁所位置，要喺三分鐘內來回完成，真係好急，又跑又搵，好彩最後趕得切，個心真係好驚。」

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