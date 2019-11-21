陶大宇郭政鴻做試食自爆冇人撩：要檢討吓

藝人陶大宇與郭政鴻為ViuTV烹飪節目《辣伙頭》擔任主持。陶大宇表示在節目中暫時不用下廚，只是負責試食，由八位美女下廚，他說：「睇完佢哋嘅基本功，最好唔使我煮啦，佢哋真係煮得好好。」問到可擔心吃到嘔？陶大宇說：「唔會，佢哋煮得好有水準，好有heart。」兩人又指會對參賽者狠批，有參賽者更眼泛淚光，也感到不好意思。

陶大宇又指節目與無綫的《美女廚房》不相似，更不會出現「地獄廚神」，郭政鴻則說：「佢哋好認真去煮，有苦練過。」陶大宇與郭政鴻指節目會邀請嘉賓，問到可會請鄭少秋上節目，陶大宇說：「要睇ViuTV安排，因為好多時臨場先知，可能想畀驚喜我哋。」

陶大宇與郭政鴻被問到參賽者穿低胸裝兼出嗲功可有機會加分？陶大宇笑說：「我哋真係要檢討吓，佢哋又冇嗲我哋喎，我哋都幾型呀，但係冇人撩我哋嘅。」郭政鴻亦稱要好好檢討。

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