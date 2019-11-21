千嬅多功能主婦變女神　黃浩然同周柏豪爭女

由楊千嬅、周柏豪及黃浩然主演的無綫台慶劇《多功能老婆》，將於11月25日晚上9時30分在翡翠台推出，這個25 集的電視劇卡士「先聲奪人」，除三位主角的遭遇及感情發展「引人入勝」外，扮演千嬅閨蜜的陳煒與王梓軒、朱晨麗與洪永城的支線關係同樣吸引。

已多年未有參與港劇的製作人陳寶華，立心要再開拍一套「女人戲」，與其經典作品《再見亦是老婆》分庭抗禮，今次同樣貼地，並成功剖析兩性問題。千嬅飾演的中產家庭主婦，突發現建築師丈夫（黃浩然飾）出軌致婚姻破裂，當人生跌入低谷時，卻獲得不覊的浪族闊少（周柏豪飾）陪伴及鼓勵，暗生情愫，此時丈夫卻現身「搶妻」，三角戀陷入膠着狀態……

Keep Fit自備飯盒

千嬅、柏豪及浩然的「黃金組合」已非首次合作，柏豪說：「10年前我哋喺《廉政行動2009》已經結過劇緣，坦白講我演齡尚淺，加上劇集開拍時撞啱我開始巡迴演唱會，剛開工時真係跟唔上大家嘅節奏，台前幕後幫咗我好多，最難忘拍劇期間我要保持身形，飲食以清淡為主，開咗幾個月工都係自備飯盒。今次開工以實景為主，記得有場我同千嬅嘅重頭戲要喺中環最繁忙嘅路口拍，途人都好配合，亦有為我打氣同講鼓勵說話，好感恩。」

陳寶華形容浩然接拍《多》劇前，曾一度對演藝工作意興闌珊。遇上「出軌男」的角色，浩然沒多考慮便答應下來：「呢個角色我從來未演過，覺得有新鮮感，起初我唔信現實中有呢類人，好彩寶華姐畀到我意見及信心，令我慢慢入戲。我同千嬅私底下少聯絡，不過呢段時間大家人生路上都經歷咗唔同階段，一開拍已好有默契，完全唔需要時間磨合。柏豪我就睇住佢成長，劇到中段我同佢爭千嬅，好有喜感。」

半夜研究劇本

已有十餘年未有拍劇的千嬅，拍攝期間不時半夜與陳寶華通電研究劇情，陳寶華大讚千嬅「一點即明」，表現勤奮。對於主演一個「女人的故事」，千嬅「過足戲癮」兼感好玩，又指戲中兒子「青出於藍」，令她有意外驚喜。

懷念上等人 梁舜燕最後風采

《多》劇雖是偶像派天下，然而一眾綠葉亦毫不遜色，其中已故的梁舜燕扮演「終極上等人」，展示最後風采。陳寶華談到與梁舜燕的淵源不禁眼濕濕：「佢係個大好人，由《真情》開始一直保持聯絡，當得知我返無綫開劇，佢主動打畀我話要參與，即使做傭人都冇問題，我梗係唔會咁安排啦！」

戲中另一亮點是闊別電視圈廿多年的黃錦燊，他飾演周柏豪的風流大律師父親，陳寶華說：「佢為咗遷就啲年輕演員特意減磅，拍攝期間腰板挺直，佢同柏豪嘅鬥嘴戲真係好好睇。」許紹雄再次扮演楊千嬅父親亦令人期待：「佢走埋嚟同我講，有得麗娟、有得劍雄（電影《新紮師妹》內千嬅與浩然的名字），點可以冇咗方鍾Sir ？」

朱晨麗剪短髮 闊太上晒身

劇中飾演嬌嗔闊太的朱晨麗（朱朱），總監製陳寶華讚朱朱演出細緻，能夠把握機會將演技發揮得淋漓發揮，朱朱聞言謙稱：「其實係寶華姐有料啫，佢用『魔法』將每位演員嘅不同層面展現出嚟。」

朱朱笑言今次演出，最難忘是直播「落髮」﹕「嗰次Live點擊好好反應，本來好長嘅頭髮突然變到咁短，原來髮型有助入戲，嗰半年我無論返工放工，當正自己係馬思蕾（戲內角色）。」

至於陳煒與王梓軒被配成一對，她笑謂：「起初覺得我同佢南轅北轍，後嚟發現梓軒嘅角色可以話係為佢度身訂造。」戲內扮演鑽石王老五的梓軒幫陳煒檢回高跟鞋，即向對方發動追求攻勢，上演「現代版灰姑娘故事」。

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