結局收視創新高！秀智李昇基孭飛劇爛尾捱轟

韓星秀智與李昇基合演的韓劇《VAGABOND》上周停播，前晚及昨晚播映最後兩集，昨晚結局收視創新高，三部分各自錄得9.3%, 11.7%,及13%。

二人於劇中無懼與南韓政府高官為敵，聯手揪出民航客機空難的幕後黑手，而背後的陰謀亦逐漸浮面。李昇基發現原來幕後黑手是Edward Park後，卻被對方滅口，幸李昇基在爆炸中逃出生天，卻偽裝被炸死暗地展開復仇。

飾演國家情報局要員的秀智，以為李昇基被炸死而爆喊，之後假扮囚犯混入監獄，從文貞熙飾演的說客Jessica口中獲悉Edward Park是背後主使者，之後秀智接受Jessica提議，跟對方到美國受訓半年並成為說客，而李昇基仍未成功向Edward Park報仇，以僱用兵身份到敘利亞執行任務期間，發現受命射殺的目標人物竟是以說客身份再次出現在他眼前的秀智，他為救秀智而用槍殺死同伴，原來劇集開首一幕便已經是結尾，採取開放式Ending。

不少劇迷也表示對結局一頭霧水，似為第2季留伏線，但製作公司之前曾表示未有製作第2季計劃。對於劇集播映期間4度停播，苦等兩周後的結局又突然完結，未有交代一齊，男女主角亦未有相認，令不少網民大感不滿，直斥劇集虎頭蛇尾，更鬧爆結局爛尾，浪費兩位主角！