宇宙最強收山！子丹宣布最後一套功夫片

甄子丹、吳樾、Chris Collins與電影公司老闆黃百鳴今於北京出席《葉問4：完結篇》記者會，《葉問》系列來到第四集，經歷了長達十年的歲月，甄子丹對電影感到非常自豪，並說：「系列電影通常都不能拍多過兩集，因為去到第三集通常都會水準下滑，但《葉問》系列前三集都得到大家喜愛，相信今次都不會令大家失望。」

最後一套功夫片

席間，甄子丹更表示今集不僅是《葉問》系列的最後一集，同是亦是他最後一部功夫片：「作為演員、電影創造者，拍了那麼多的電影，留下了有些大家喜歡，也有些不喜歡的作品，在這條充滿挑戰的路上，拍攝功夫片（的數量）都差不多。其實我拍《葉問》系列之前都比較喜歡拍一些時裝片，當知道我要拍《葉問》時，大家都會疑惑甄子丹的形象怎可以拍《葉問》，但現在反過來會問我拍過《葉問》怎去演其他戲路，但作為演員，必須要不斷往前走，這是人生必經之路，必須往前探索，進步，這個才是生命的意義。所以我很感恩也很感謝，《葉問4：完結篇》作為我的最後功夫片，希望可以在中國電影史上寫下寶貴的一頁，而我也會繼續我的演員之路。」

吳樾開心同偶像合作

於片中飾演大極拳師父萬宗華的吳樾表示，《葉問》系列是不變的經典，他說：「有一件事一直讓我記憶猶新，就是《葉問》中的一句對白『我要打十個』，那時候，戲院裏很多人都會站起來鼓掌，我就想，真的有那麼好看嗎？於是我走去看了《葉問》，結果看了一次後又連看兩次，而且自始便希望能夠跟小時候的偶像甄子丹合作。今次能跟丹哥合作實在非常榮幸，因為他實在非常照顧體諒別人。」

至於扮演美國海軍陸戰隊空手道教練的Chris也認同跟甄子丹合作令人難忘，他說：「這次跟甄子丹合作，是一個讓人非常興奮的經驗，因為大家看到的只是螢幕前面整部電影完成的樣子，但在幕後拍攝過程中，跟甄子丹砌磋是讓人嚮往的經歷。」

再現師徒推手瞬間

陳國坤在戲中飾演李小龍，與飾演葉問的甄子丹是兩師徒，他們在發布會上舉行了拜師禮，並「跨時空」再現葉問和李小龍師徒推手的經典瞬間。陳國坤指在拍攝時完全感受到「師傅」的俠氣，他說：「只要丹爺（甄子丹）一到來，大家就恍如葉問師傅真的來了而安靜下來，不過這就像徒弟對師傅的一種尊敬。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。