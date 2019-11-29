方力申傳愛　化身魔幻烘焙師

第十七屆香港紅十字會「愛心相連大行動」已正式啟動， 今年的義賣籌款活動繼續傳承「守尋． 愛」的主題，為香港紅十字會的人道工作籌募善款。一向身體力行支持「愛心相連大行動」的方力申，今年是第16年擔任活動的榮譽大使，為人道服務出一分力 ！今年他將會與活動主角迪迪熊攜手化身成「迪迪熊愛心烘焙學院」的魔幻烘焙師， 製作美味的愛心糕點， 將熱烘烘的「愛與關懷」傳遍香港！

義賣品實用又夠靚

活動焦點之一為慈善義賣活動，共有兩款造型可愛又實用的義賣品正式開始發售，當中包括「迪迪熊『愛烘焙』餐具套裝」，由一張設計精美、印有愛心食譜的餐墊包裹着輕便的不銹鋼餐具、飲管及飲管刷； 另一款義賣品， 則是「迪迪熊『愛分享』保溫壺」，既實用又漂亮！公眾除了可以購買它們以支持「愛心相連大行動」之外，亦能透過捐款和參與「愛心轉贈」計劃，將保溫壺捐出，並經由香港紅十字會網絡送予不同地方的弱勢社群， 將「愛與關懷」傳遞到更多更遠的地方。

兩款義賣品於各個外展義賣攤位有售，公眾亦可從即日起至2020年1月31日透過登入「紅十字物品專門店」（rcshop.redcross.org.hk）、「掌舖」（www.boutir.com）、「生活易」（www.esdlife.com） 或「HKTVmall 網上購物平台」（www.hktvmall.com）訂購。而迪迪熊「愛烘焙」餐具套裝更可由即日起至2020年1月17日於指定百佳超級市場、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL、foodleparc、GOURM ET、GREAT FOOD HALL、SU-PA-DE-PA、屈臣氏和豐澤選購。