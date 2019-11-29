天堂鳥相隔5年再拎獎　許俊豪斷手後首現身

闊別樂壇頒獎典禮五年的男子跳唱組合BOP天堂鳥，今晚現身電視城為「2019勁歌金曲優秀選第二回」進行錄影，三子搞笑話有得再拎獎好感動，等獎項到手或會喊出來，又透露公司即晚已約定慶功飯局：「係一個好大嘅鼓勵，為我哋打咗枝強心針，咩頒獎典禮都會去，攞唔攞獎都係之後嘅事，參與畀人知道我哋呢個組合仲存在。」

今次亦是成員許俊豪（Lincoln），因早前排練後空翻而跌斷右手後首次現身，見他右手手腕戴住黑色保護套，又捲起衫袖大騷約5吋的疤痕，他表示康復情況理想，傷口已埋口，不過手腕位置還是腫脹：「最傷係手腕，發生意外嗰陣承受咗80kg嘅體重，醫生話起碼要兩個月時間先好，依家都係一個月到，呢個位都縫咗成30針，係喺裏面縫，算係人生入面第一次咁重傷。（傷右手咪拎唔到筷子食嘢？）好彩我係左撇子，哈哈！」

Lincoln指稍後會帶傷上陣跳唱得獎曲，口沒遮攔講笑說：「唔知到時情況點，可能跳一次、斷一次。（未好番晒都跳？日前高以翔就係太搏命拍節目，而不幸喪命。）覺得呢個係我本分，若然我偷懶唔用力，畫面都唔好睇，唔會再有落地舞步。」又指同隊兄弟葉灝基（Gordon）、歐喬鋒（Tyrese）都有關心問候：「雖然佢哋淨係嚟過一次探病，其實係因為我住咗兩日院啫，哈哈！佢哋有餵我食堤子。（緋聞女友鍾晴都有關心？）會有Send Message嚟問候，我都有報平安，本來想低調、唔想咁多人知嘅。」