被強迫碰對方私處　陳慧敏埃及險遭性侵

陳慧敏已離開埃及，但仍心有餘悸。

歌手陳慧敏日前到埃及旅行時險被性侵，在社交網公開受害過程。東網暫時未能聯絡身在土耳其嘅陳慧敏，其經理人代為回應指話陳慧敏經常獨自飛去唱遊，但晤係經常有Wifi，所以唔係成日上到網。

而陳慧敏社交網上最新一篇發文中，指自己看到所有留言，唔係想嚇大家，只係想在IG記錄自己生命，令大家擔心真係好對唔住。佢續指會好好保護自己，謝謝大家關心，並表示現身處土耳其。

陳慧敏原文如下：

我真的不敢相信我遇到這種事。

11月26日，埃及時間凌晨4點40分，去雅典；11月27日，雅典時間早上7點45分，去土耳其；現在是土耳其早上的10點25分。

是我懦弱，昨晚感覺真的沒法再面對開羅，只是在埃及逗留3日，瘋狂的，臨時買的機票離開。

回想第一天到達開羅，感覺良好，還覺得有幸遇到一位當地人老師，他很友善講解很多關於埃及的事給我聽，第二天，他約我，帶我去吉薩金字塔，感覺不錯，他人很友善。

第二天我看完金字塔之後，他説他做義工常探訪的一位獨居婆婆就居住附近，她人很好，想帶我去；在這兩日的相處，我並沒有覺得他是壞人，所以我答應了。

到達婆婆家，一切很正常，她很高興我去探訪，為我們準備茶，一切如常。三人聊天中，我聊到我之前在印度扭傷了腳，到現在還沒有痊癒；那位老師說他懂得治理，想幫我，我婉拒不好意思，他卻很堅持，而婆婆又在，她很熱心為我準備熱水盤，我想應該沒大問題吧，所以就答應讓他治理，而這一切也沒有異樣。

之後婆婆走到房間睡覺，剩我們兩人在客廳，他說看見我經常按自己的肩膊，又說可以幫我治理，叫我轉身，我當時沒有介心地照做，怎料...他突然拿起我的衣服！我非常受驚嚇，本能反應的抗拒動作，他說不要怕，他只是想幫我，而我真的很愚蠢，竟然相信他只是想幫我，但之後可怕的是，他竟瞬間把我的胸圍扣除下，再突然把我抱起，讓我的身體觸碰到他私處，三次；我很驚恐，整個過程我一直處於嚇呆了的狀態，而這十分鐘他重複地撫摸我的背，我竟沒辦法動，原來那種害怕，是真的會讓人沒辦法發聲；心裏有種種的驚慄畫面，我怕他是個變態殺人犯，或要拿我的腎。

幸好之後我順利而冷靜地離開，坐上回hostel的的士，但整個人沒有了靈魂... 整頓之後回想，我真的很生氣為什麼我沒有辦法說“不”。

我就是那個相信世界到總是好人，

又懦弱得不懂保護自己的蠢材。

然而第三天醒來，覺得自己還可以繼續努力堅持；就在博物館門口，只想和另外一位女生拼在一起請一個導遊，免得用太多金錢，但竟然有十幾位壯漢圍著我們，瘋狂說不能這樣，逼我們分開，好可怕；再走到尼羅河邊想坐帆船，卻斷遇到詐財的人硬要拉我到他的店，將我的名字寫在他的畫上，然後要我付款，我不給，他還很不禮貌地對待我。

呆滯在河邊，面對這一切，站在車子狂飆又永遠不會停街道面前，看著沙塵滾滾的開羅，我整個人很空蕩，很累。

我知道埃及仍然有太多美好的地方，只是我不幸，在頭三天就整個人破碎了。

希望以後有更強大的心，

再去面對這個城市。

我12歲的夢想，終於到達，但竟然這樣就離開。

沒料到夢想在現實中，存在這樣的差距；

也許，這就是上天要我學習的課題吧。

現在，我仍然感激埃及給我的一切，

我會成為一個更勇敢的旅行者，

再挑戰你，再見。