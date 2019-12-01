童星出身　黎小田捧紅梅艷芳張國榮

著名音樂人黎小田（Michael）今晨離世，享年73歲。Michael父親黎草田乃著名作曲及指揮家，母親楊梨君是作家，胞妹黎海寧是著名編舞家。5歲時他與蕭芳芳同期出道做童星，拍過電影《兒女經》及粵語長片《可憐天下父母心》等，15歲負笈英國。60年代，他曾任樂團領班，1973年參加TVB第一屆「作曲邀請賽」獲得季軍，自此展開作曲人之路。不過，當年他有感不受重視，1975年毅然跳槽麗的電視發展，主持綜藝節目《家燕與小田》，拍住薛家燕一炮而紅，成功打響知名度，因節目效應，之後發行同名唱片，聲名大噪！

金曲膾炙人口

事業黃金時期，Michael包辦麗的電視大部分劇集主題曲、插曲，無不膾炙人口唱到街知巷聞，《天蠶變》、《殘夢》、《人在旅途灑淚時》及《戲劇人生》不負眾望入選「十大中文金曲」。1980年中，他打開作曲人開作品演唱會先河，在香港大會堂舉行《黎小田作品欣賞會》。

事業如日中天之際，他又決意轉投無綫旗下的華星唱片懷抱，1982年起擔任音樂監製，開辦新秀歌唱大賽，發掘明日之星如梅艷芳、呂方和杜德偉等，為樂壇注入新力量；而他更是張國榮的大恩人，改寫他的歌路，為其監製首張個人大碟《風繼續吹》，奠定張國榮在樂壇無可取代的地位。及後Michael擴展事業版圖，涉足電影圈投資開戲，又在北京開設廣告製作公司。1989年，憑梅艷芳主唱的經典作《胭脂扣》，獲第8屆香港電影金像獎「最佳電影配樂」。