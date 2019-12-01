親密接觸嗌舒服　錢嘉樂失初吻胸襲蝦頭

藝人錢嘉樂、蝦頭（楊詩敏）及監製潘嘉德，日前為舞台劇《今晚打老虎》綵排，嘉樂影相時搞笑作狀擺出「揸波龍爪手」的甫士。兩人排了一日進展順利，講到劇中嘉樂被蝦頭搶去舞台初吻，蝦頭笑言都會有樣東西獻給嘉樂，但兩人秘而不宣，嘉樂懶神秘說：「咁大範圍都唔中？」監製忍不住踢爆：「你睇吓頭先嘉樂隻手點樣就知。」嘉樂解釋：「條路就係咁㗎啦，但會點樣呢？呢個係開心劇，係樂而不淫嘅。」蝦頭亦說：「唔係你哋諗咁咩嘅。」

「第一次獻咗畀佢」

問到劇中有錫戲等親密接觸可會尷尬？嘉樂說：「冇嘅，同佢做好舒服，佢非常專業。」問到排戲時可忍不住爆笑？蝦頭說：「我每次同佢排完戲，我牙骹都好痛，我同佢排兩句就會笑到踎低，捱唔到呀！（到時正式演出怕唔怕都係咁？）其實佢冇事嘅，係我渣啲，佢實在太有幽默感。」講到劇中要紮胸演出，她表示排練時不用紮，但笑說：「如果綵排紮住到時細咗都幾好。（你好大犧牲？）唔緊要啦，好快會大番，呢啲時大時細。」

蝦頭又開心謂劇中可以與嘉樂和袁偉豪合作：「有兩大型男伴住做舞台劇，真係唔多機會！（有冇乘機摸佢哋？）我哋有好多肢體接觸。」嘉樂笑言不覺蝕底：「我哋為舞台去到好盡。」蝦頭又透露排練時有一幕很驚喜：「我企喺度準備懸樑自盡，之後嘉樂一手抱起我，我覺得好Man呀！冇男人咁樣一手抱起過我，第一次就獻咗畀佢。」嘉樂說：「佢本身仲諗住使唔使企喺張櫈度，即係懷疑我唔夠力，所以我就要表達出嚟，之後所有嘅排練就順利好多。」