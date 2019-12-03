天意弄人！高以翔向女友求婚前一天猝死

台灣型男高以翔上月27日在中國錄製節目《追我吧》時猝死，據知高以翔其實早已計畫在錄完節目後翌日（即28日）跟女友Bella求婚，惜遺憾與愛人陰陽相隔。其好友DJ蔣珅瑋在社交網發文稱，知道高以翔跟女友兩家人原定安排28日有個重要晚餐，是要正式向女友求婚，蔣珅瑋寫着：「到現在我終於知道了你為甚麼那天突然短訊問我人在哪裏，因為你們兩人馬上有一個非常重要的晚餐，你希望我到場陪你見證，你將要開始的一個新的人生篇章。」

長腿塞不進箱子

高以翔的靈柩已回台，高以翔另一好友兼創業夥伴盧毅一路從機場陪伴到靈堂，他在社交網透露：「我一路上掉眼淚，感覺自己像個空殼一樣，直到看到你躺在箱子裏，那雙大長腿還塞不太進去，我這才崩潰。」高以翔與盧毅從15歲在溫哥華學校校隊認識，2人相識19年，感情深厚如兄弟。他直言當下飛機，看到了浙江衞視的人時十分激動，他寫着：「我立馬想揮他一拳。」但看到以翔的父母絲毫沒有生氣，反而還安慰對方：「辛苦了，你們也不希望這樣。」盧毅亦收起脾氣表示：「因為『善』是你的legacy，我不能毀壞。」他對好友突然離逝，相當不捨。