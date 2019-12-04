The Black Sheepee爭新人獎平常心對待

今年樂壇有好多生力軍都係實力派創作歌手，其中有女子組合The Black Sheepee，問到有冇信心爭奪新人獎？成員Hei Hei同Yanny都異口同聲話抱以平常心︰「當大家同學仔、共同成長，大家都好好。想得到人哋喜好就個個都想，但用獎呢個形式未係代表到啲人究竟有幾喜愛你，每個人嘅特點都唔同，好難去比較，開心嘅係大家聚埋一齊睇到唔同嘅優點，就可以去改進自己，係良性競爭。有入場卷參加就已經好大鼓勵，好想見Eason（陳奕迅）同佢集郵，步伐跨咗一大步！」

喺以「新人」再出發嘅呢年，The Black Sheepee話學會點樣去令自己更加有信心，同埋要相信自己係得嘅︰「雖然係獨立（歌手），但每次去到唔同地方接觸唔同嘅人，都發覺自己以前嘅圈子太窄，今次好榮幸跳到出嚟，去到公眾容易接觸到嘅平台，呢個係跨越新人嘅身份，嗰件事再唔係自己默默做而冇人見到，終於有人睇到，份滿足感係好強﹗依家都係做自己最鍾意嘅音樂，咩題材都係咁自由，但就多咗好多人幫手，群策群力，再唔係兩個人嘅事，有好多嘢會係新嘗試，冇諗過自己首歌得到咁多嘢。」考慮簽唱片公司？二人同聲指暫時未有考慮，亦打趣笑話都冇人搵佢哋︰「慣咗自己照顧自己，好獨立唔使靠人。」

場地︰The Stadium 觀塘店