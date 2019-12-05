玩到臉容扭曲！陳嘉佳越級挑戰空中瑜伽

藝人細細粒（陳嘉佳）早前為響應「邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃」，拍攝了一條健康教育宣傳片，鼓勵大家養成健康生活習慣之餘，並希望能糾正坊間流傳的眾多飲食謬誤。細細粒在片中罕有地穿上運動服，在鏡頭面前大玩瑜伽。為免在鏡頭前表現太過丟臉，她特意抽時間進行「事前特訓」。雖然她自誇有高溫瑜伽經驗，不過現場所見，其軟柔度認真麻麻，彎腰動作尤其僵硬，而她每做完一個簡單動作，亦必然辛苦得滿頭大汗、臉容扭曲。

不過滿身汗水及痠痛並未有擊退細細粒潛藏的「好動因子」，之後她再「越級挑戰」空中瑜伽。不過由於她有點「分量」，導致上繩動作做得相當吃力，期間細細粒更多番露出超級誇張的「痛苦」及「驚嚇」表情，令全場工作人員捧腹大笑。雖然最終她未能順利完成整套動作，但成功贏得「開心果」美譽，完成拍攝後，大家都爭先集郵。

事後細細粒笑言雖然只是短短個多小時，但卻對空中瑜伽上了癮，並笑謂這次拍攝啟發了她以後要做多點運動：「我係同營養師一齊拍呢條片嘅，所以休息時我請教咗佢好多關於健康嘅問題，佢話做運動真係好大幫助，而且最好一星期做至少三次運動。但大家都知我重磅啦，做太激烈嘅運動或者跑太耐步可能對我膝頭哥唔係咁好，所以營養師就建議我做多啲瑜伽，除咗可以訓練呼吸嘅協調、平衡力同柔軟度之外，有啲動作仲可以紓緩好多勞損性嘅痛楚。」她又大爆之前未有堅持做高溫瑜伽的原因：「因為之前上堂我覺得好舒服，有幾次都做做吓瞓著咗，感覺好似好浪費咁，所以冇再去喇。」