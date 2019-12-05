關智斌最鍾意剝衫　孖陳家樂拍《男極圈》？

英皇藝人關智斌（Kenny）、陳家樂（Carols）和楊天宇（Angus）最近為「冤枉娛樂」自家製作的綜藝節目《三夫當關》擔任主持。三人大談男人經及互相爆料，每集亦會請來不同嘉賓，大爆鮮為人知的娛圈秘聞。

日前三人一齊開會，Kenny先進入會議室，家樂大叫「Kenny哥」，更被工作人員大爆他投訴Kenny遲到，Kenny立刻道歉：「對唔住呀，家樂哥，家樂哥唔好咁躁啦。」Angus則在一旁偷笑。當開會討論節目名稱為《宇斌同樂》、《3J》、《好雙宇的少男》及《秋風起 斌爺肥》等全部帶有「甜」味的名稱，三人登時一頭霧水。Kenny和Angus表示喜歡《三夫同你吟》，家樂則覺得可以文藝一點，Kenny反駁：「『吟』仲唔夠文藝？吟詩作對喎。」至於《男極圈》，家樂直言知道是甚麼意思，但在Kenny及Angus逼問下，他心虛回應：「南極圈咪即係地球南邊嘅一個位囉。」三人被問到那個人最常脫衣，Angus及家樂不約而同地指向Kenny。家樂指因自己有毛的關係所以從未曾露點，Angus隨即要求節目其中一集要露點，十分搞笑。不過這個要求會否成真，就要觀眾們自行留意節目。之後各人開始自訂拍攝要求，包括：家樂不接受露點拍攝；Kenny指因自己比家樂及Angus「細粒」，所以不接受站着拍攝等等。

在討論個人收藏時，家樂指自己有收藏漫畫的習慣，Kenny揶揄道：「男極圈？」家樂反駁：「報紙嚟㗎！」秒速打破自己剛才的謊言。突然間，工作人員從外帶着乳豬進入會議室，原來是為了慶祝家樂生日及《三夫當關》開鏡儀式，令家樂相當驚喜，最後家樂許願：「希望《三夫》票房大賣！點擊過百萬！」