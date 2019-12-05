《PD101》造假訴狀曝光　出道組人選已內定

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》（PD101）的製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範日前因涉詐騙及受賄等而被拘留，安俊英早前只承認在《PD101》的第三季《Produce 48》（PD48）及第四季《Produce X 101》（PDX101）中偽造賽果，但他在送檢後，就向檢方承認第一季及第二季亦有造假。

而今日有韓媒指，警方與檢方在調查時發現，《PD48》選出的限定女團IZ*ONE與《PDX101》選出的限定男團X1的成員在決賽投票前已經內定，而《Produce 101》第二季選出的限定男團Wanna One亦有一名成員是因偽造票數而出道。

據韓國國會議員河泰慶從首爾中央地方檢察院得到的訴狀指，安俊英與金容範等3人於今年7月17日，即是《PDX101》決賽前兩日，在CJ ENM的會議室內選定成為X1隊員的練習生，並任意決定他們的排名，而他們亦涉嫌於今年5月在第一次淘汰中，將本來入選的練習生A某淘汰，並讓練習生B某留低，在第三次淘汰時，亦用同樣方式換走兩名練習生。

訴狀中亦有提到安俊英與金容範於去年8月在決賽前已經內定IZ*ONE的12名成員人選及排名，是為了排除他們不希望包含在組合內的練習生。而第二季出身的Wanna One亦發現有造假的情況，安俊英在2017年6月進行的決賽中，將練習生C某與D某的排名對掉，令本來在11名內的C某被淘汰，而在11名以外的D某則成為了Wanna One的成員，安俊英曾在第一季及第二季的淘汰賽中將練習生的排名交換，令本來在排名以外的練習生可以留低。

除了排名造假外，製作組與事務所職員亦被發現有勾結，安俊英涉嫌於去年1月至今年7月在首爾江南區的娛樂場所內接受事務所相關人士的接待，以允許練習生參加節目及讓特定練習生有更多鏡頭，當中涉及4間事務所的共5名職員，招待達47次，涉及金額達4,683萬韓圜（約31.4萬港元）。而案件將於本月20日開審。