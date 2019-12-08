東方日報C2：阿佘冰冰Jolin黃金盛女大作戰

曾被喻為「台灣四大黃金盛女」的林志玲、舒淇、林心如及徐若瑄，隨林志玲下嫁日本天團EXILE成員AKIRA後正式「全數沽清」，就連被「推舉」為「新一代黃金盛女」的台灣女星陳喬恩及蕭亞軒亦先後「脫單」，其中蕭亞軒認戀年輕16歲的小鮮肉黃皓，而陳喬恩則在內地真人騷《女兒們的戀愛2》配對成功，與年輕9歲的馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）譜出姊弟戀，節目內外高調晒愛，獲睇好隨時「閃婚」。其實中、港、台娛圈仍有不少「盛女接班人」，她們正值適婚之齡，而且全部「含金量」極高，事業有成、身家豐厚外，更分別在歌、影、視圈稱后，絕對是筍盤中的筍盤。

44歲佘詩曼 多樓揸手拒降門檻

現年44歲的視后佘詩曼，年前轉戰影壇，去年憑《棟篤特工》成為千萬票房女星，並憑古裝劇《延禧攻略》中「嫻妃」一角紅遍亞洲，再創事業高峰，而她亦投資有道，有指現時擁有5個總值逾1.4億元的物業。作為單身貴族的她，曾透露多年來不乏追求者，但表明絕不會為「脫單」而退而求其次、勉強自己。

38歲范冰冰 「就是豪門」唔憂嫁

內地方面，現年38歲的影后范冰冰，曾豪言「我就是豪門」，坐擁約70億身家，縱然去年經歷「逃稅風波」，但估計仍能力保不失，加上今年積極鋪路復出，事業隨時「翻生」。雖然她與李晨於今年分手結束4年情，但自此不時傳出有富商力追，甚至懷孕傳聞滿天飛，絕對有望跑出「閃婚」。

39歲蔡依林 「擋婚大使」冇嫁期

台灣代表要數現年39歲的天后蔡依林（Jolin），紅遍亞洲甚至衝出國際的她，曾多次入選以收入及名氣計算的「福布斯中國100名人榜」十大位置，估計身家約5.2億港元。雖已踏入適婚年齡，但她早年曾揚言「沒有結婚的打算」，2016年有指因「婚姻觀不同」而與拍拖6年的錦榮分手。今年她在好友林志玲出嫁時，曾自嘲願頂上成為「擋婚大使」，似乎非常享受單身生活。

39歲容祖兒 5億金鑽靚盤

現年39歲的天后容祖兒入行20周年，至今已開辦近160場演唱會，近年更憑選秀節目成功打入內地市場，帶挈收入節節上升，有指她現時至少有12個物業揸手，身家估值逾5億，是圈中小富婆。惟感情方面現時仍未有着落。去年她爆出與劉浩龍分手，五年「龍兒戀」正式玩完，雖然之後有不少緋聞埋身，但她全部逐一否認，未知其「40歲前結婚生仔夢」能否如期實現？

38歲唐詩詠 「戀」搞教育界

現年38歲的唐詩詠，2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》勇奪視后，早前憑《白色強人》奪得新加坡視后殊榮，有望再下一城在港二度封后。一直被網民封為「絕世好女友」的她，年前與洪永城結束2年半戀人關係後，不愁寂寞，當中最為人知的是與年輕6歲的「教育界王力宏」陳思銘傳姊弟戀，惟二人未有承認戀情。

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