東方日報C1：《萬千星輝》提名千嬅爭大滿貫

台慶頒獎禮昨日公布各大獎項入圍名單，視后戰況空前激烈，金像影后楊千嬅、惠英紅「空降」爭獎，與曾於外地獲封微電影影后的李施嬅對決！千嬅於歌影曾奪大獎，若攞埋視后便成就大滿貫，李施嬅則大口氣希望《金宵大廈》攞晒所有獎，包括視后！

無綫《萬千星輝頒獎典禮2019》將於明年1月12日假將軍澳電視廣播城舉行，昨日率先公布候選名單！楊千嬅及李施嬅同獲三項提名，成為女藝人提名大贏家，其中千嬅以《多功能老婆》角逐「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視歌曲」獎，如果成功奪得視后，將創下「大滿貫」攞齊歌、影、視大獎！她的主要對手惠英紅憑《鐵探》入圍爭獎，日前才於澳門《華鼎獎》憑該劇封視后，兩大影后一較高下，令選情增添刺激。

惠英紅想贏埋「最佳劇集」

千嬅昨日宣傳《多》劇時直言拍出戲癮，因角色與自己性格反差較大，問到會否想攞視后，她說：「冇諗！我有睇《鐵探》、《金宵大廈》同《解決師》，大家都好好。（睇好邊個？）唔識睇，大家戲種唔同。（自己有冇信心？）OK啦！我稱職做番一個多功能老婆。（攞埋視后就歌影視大滿貫！）平常心，如果攞到『最佳劇集』更加好。」勁敵惠英紅氣勢相當強勁，身在內地拍攝節目的她受訪時表現興奮：「其實我喺無綫好多年，一啲成就都冇，幾傷我自尊心，有提名已經滿足！（想拎獎？）梗係想，但亦都想姜皓文、黃智賢同袁偉豪都攞，最好大滿貫攞埋『最佳劇集』啦！」至於李施嬅入圍視后外，亦有份提名「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視拍檔」，被問到有否信心奪大獎時，她大口氣說：「我想攞晒！想《金宵大廈》喺任何提名都攞到獎！我都入行一段日子，今年似有機會攞，如果係就好圓滿。（有乜勁敵？）好多喎！全部都影后級，我只係一個微電影影后嚟啫！」

高海寧降呢博攞「女配」

而一直多產的高海寧亦有三項提名，分別憑《婚姻合伙人》角逐視后及「最受歡迎女角色」，憑《金宵大廈》入圍「最佳女配角」。被問到對哪個獎項較大信心，她說：「覺得『女配』會有少少機會，因為《金》劇口碑好，我演嘅媽咪角色受歡迎，如果大家投票就集中投我『女配』啦！視后就未係時候，睇好李施嬅同惠英紅。」

另外，劇集《丫鬟大聯盟》將於12月30日播出，趕得切「尾班車」入選，主角洪永城與湯洛雯獲提名男、女主角。另一主角黃心穎依然「被放棄」，就算有份參演《牛下女高音》，但於整份候選名單中「消失」。

陳山聰唔恨開齋 望袁偉豪贏視帝

視帝之爭各有捧場客，當中三位《鐵探》袁偉豪、姜皓文及黃智賢大戰兩位《白色強人》馬國明與郭晉安，《解決師》王浩信與《金宵大廈》陳山聰亦呼聲甚高。特別的是洪永城除了以《丫鬟大聯盟》提名視帝外，還獲提名「最受歡迎電視男角色」等三獎，叫「四飛」成為男藝人提名大贏家之一。

陳山聰今年手執三項提名，他受訪時坦言入行26年、於無綫效力19年才首次做男主角，更是「處男」入圍視帝，感到相當開心：「頭先出門口前，太太講咗啲好感動嘅說話，話我已經係佢心目中最佳男主角，叫我繼續努力。（邊個係最大對手？）袁偉豪啦！喺《鐵探》表現好好，見證住佢嘅努力，當時佢要節食、減肥、跑步我都有陪佢，希望佢攞！我今年唔得咪下年，下年唔得咪再下年囉！」

拉票時，山聰與施嬅如《金宵大廈》中Coco與阿蕭上身般拖手上台，問是否有信心奪拍檔獎時，他說：「希望今年有機會，呢套劇講前世、今生，我哋係憑四個角色角逐呢個獎。」

李佳芯獲放生：唔會咁絕嘅！

藝人李佳芯與田蕊妮早前被指發表政治言 論而遭雪藏，但同獲「放生」入圍台慶頒獎 禮！阿田以《她。她。她的少女時代》角逐視 后，李佳芯則以《白色強人》角逐視后及 「最受歡迎電視女角色」。

李佳芯被問到有份提名會否感意 外？她說：「就算係（指被雪）都唔會咁 明顯，唔會咁絕連提名都唔畀嘅，都 係意料之內。」至於視后之爭， 她直言睇好惠英紅、田蕊妮、 陳煒、李施嬅以及高海 寧， 視帝心水則 是黎諾懿。

林凱恩「叫兩飛」爆喊

《愛．回家》情侶檔林凱恩與周嘉洛今年大豐收，獲兩項提名的凱恩拉票時有不少同事力撐，突然感動爆喊，她說：「好開心可以夢想成真！多謝無綫將我由一個小妹妹，變成被多人認識！人生第一次有咁嘅成績，係個好大嘅肯定！」周嘉洛則獲四項提名包括「飛躍進步男藝員」等，但問到攞獎信心，他說：「其實每次上台都覺得未夠班，再過多十年八年先啦！」

麥美恩攞獎就結婚？

麥美恩、許文軒、戴祖儀與 鄧智堅憑節目《粵港粵㜺鬼》入 圍角逐「最受歡迎電視拍檔」， 現場宣布一刻，麥美恩與許文軒 的緋聞被擺上枱！被問當晚若攞 獎會否求婚，他隨即面露尷尬， 只笑不答， 麥美恩即打圓場： 「人人話我有旺夫相，如果真係 攞獎就……」現場立即起哄叫兩 人結婚，又將兩人擠在一起，搞 到她緊張得頸部泛紅！

「飛躍」爭女主角張曦雯自認未夠班

張振朗今年以《包青天再起風雲》角逐視帝，但同時與周嘉洛、羅天宇、丁子朗及黃庭鋒爭奪「飛躍進步男藝員」獎，身份相當尷尬。同樣有份角逐視后的張曦雯及湯洛雯亦同一命運，與小花江嘉敏、林凱恩及鄧佩儀齊齊角逐「飛躍進步女藝員」獎。

張曦雯受訪時直言對入圍視后感意外：「都唔知點解！自己真係唔夠班！（入圍『飛躍』又尷唔尷尬？你超班喎！）唔會，我上年都係首年參加頒獎禮同提名『飛躍』，依家都係一個獎都冇，唔會尷尬，我入行六年，拍劇只係三年，楊明都提名咗六年先拎獎，咁我好似唔夠班提名『飛躍』喎！」湯洛雯受訪時表示有提名已經很開心，不會尷尬：「都唔係以攞獎為目標，當自己贏咗！」

張振朗亦指獲觀眾認同比起獎項更重要：「我希望啲劇集可以順順利利出街！（視帝睇好邊個？）我嘅提名係忠心耿耿嘅展昭，支持嘅一定係包大人（譚俊彥）啦！」

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