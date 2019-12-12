陪太太開刀生B爆喊　周柏豪恨追個仔

歌手周柏豪到新城電台宣傳及為勁爆頒獎禮拉票，初為人父的他表示已習慣湊女生活，感覺上拍劇更辛苦，並指女兒都算易湊，他表示女兒尚未改名，暫時只叫她「囡囡」，會再問風水師傅意見，他說透露擇日開刀，最緊要旺媽媽！他又謂陪太太入手術室後，更覺得女人好偉大：「佢開住個肚仲話冇問題，仲安慰番我叫我唔好嚇親醫生，因為我一坐低就喊，覺得個心好痛！女人真係好堅強，依家覺得男人更加唔應該投訴，我會做好本分！」

問如何獎勵太太？他笑言獎太太再生，最理想是有大女和細仔。有傳他在清水灣買下豪宅獎勵老婆，他表示是上年的事，價值四千萬，問老婆生B後會否加碼獎勵？他說：「休息吓先，再努力工作！（財政大權都交畀太太？）佢叻計數，所以畀晒啲嘢佢管理，咁我要用錢嘅話都可以話事，其實佢冇咩要求，令我更加想送嘢畀佢。」

鍾意幫囡囡換片

他直言每日都掛住女兒：「每日工作完都想快啲返屋企，依家要出長Trip都唔考慮住。（有冇幫BB沖涼？）有！我最鍾意換片，陪月幫個女換片佢就喊，我換佢就唔喊，我當然感受過個女爆嘢出嚟，但唔覺得核突，雖然成手有啲似蟹粉小籠包，但知道佢係出自自己身體，依家又接返啲嘢，好溫暖。」

台慶頒獎禮叫「三飛」

他在新劇《多功能老婆》的演技，獲總監製陳寶華讚賞，他多謝對方一直提點：「開咗個群組，寶華會幫我哋補習，接戲情緒會好啲。」至於TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》公布入圍名單，他提名三個獎項「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」和「最受歡迎電視歌曲」，他指對音樂獎項較有信心：「視帝真係冇信心，我係新嘅演員，有好多出色嘅前輩，今年好多部劇好有趣，遇到好劇本同歌曲已好開心，獎項係送畀團隊同支持我嘅人。」