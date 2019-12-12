放低8年新聞工作！前無綫主播金盈轉型斜槓族

前無綫擔任新聞主播金盈（Liz），入行8年從事新聞工作，8月離開無綫後，便轉型做「斜槓族」（自由工作者），任職誇媒體工作，大家認識她的，可能限於幕前的甜美笑容，但真身其實高挑甜美，私下更是甜品高手，轉型幕前亦大有發圍機會。

8年來面對凝重的新聞工作，Liz其實都試過遇到很多有趣事，她表示一次「驚險」經歷：「一次報道天氣，因為係直播，夾喺我件衫個咪跣落嚟，當時又唔可以執個咪，又唔敢大動作郁，後來等到個畫面轉去世界天氣時，唔使見樣，我咪即刻執咪，仲要將個聲線放大啲，平衡番個聲音，呢種執生技巧，真係好難忘，所以都好想將呢啲應變功夫去同大家分享吓！」

轉變了工作範疇，生活毋疑變得悠閒，開始注重養生，Liz坦言生活節奏沒有以前般忙：「以前返電視台，要輪更，返夜嘅話收工都半夜，試過連續一個月冇真正放假，相對健康亦冇咁好，依家作息正常番，就會慢慢注重養生，閒時我會整吓嘢食，仲會上堂學整麵包、甜品、住家菜，雞、魚都鍾意煮，以前帶返公司嘅飯盒我都會自己整！」

愛做菜的Liz，除住家菜以外，甜品都是其喜好，今次想跟大家分享是「懶人包」甜品，便是自制豆腐花。她稱：「都市人咁忙，買材料去整都唔易，但豆腐花材料係好方便，去藥房買食用石膏粉，加生粉、豆漿就得，好簡單，仲可以用燜燒杯整，冇乜難度，個個都做到！」Liz撚手菜不少，而她的私家試食員，便是他的男友Jeff，大有口福的他嚐盡女友的「製成品」，試後感當然讚不絕口，問留住男友個心，係要先留住男友個胃？她笑說：「哈哈...可能係嘅，但我哋一齊呢個因素未必係主要！（佢讚不絕口？）佢其實對食冇乜要求啫！」

場地：Truffle House（松露屋）

首飾：Les Nereides（Macau）

化妝、髮型：Tiffany Ting