玩到咁大？愷樂願為陳零九露三點拍MV

台灣歌手陳零九最新專輯《過PASS》剛上架，實體專輯預購量已破七千張，新專輯打破傳統，難得集結20首歌，且每一首歌都拍了MV，更找來眾多歌手藝人合作，包括孫盛希、熊仔、韋禮安、王舜、婁峻碩、張愛愛等。發片記者會上好友們站台撐場、錄製祝福影片，陳零九幾度眼眶泛紅非常感動。

他與韋禮安合作歌曲《再也不要》MV在記者會上首映，他更邀請到「狼人殺」好友邱鋒澤合體，獻唱破1,300萬觀看的《天黑請閉眼》。陳零九說這首歌是在揸電單車時有靈感，當時覺得歌曲旋律「會中」，但沒想過會因為狼人殺節目、九澤CP話題，造成這麼大的發燒效應，狼人殺女神愷樂則穿着超辣低胸短裙，帶着狼人殺季冠軍MVP獎盃特地來為零九頒獎，祝賀今年大豐收，也表示未來要拍MV可以找她當女主角，戲稱願意為零九「三點全露」上陣。

藝人朋友羅志祥（小豬）錄製影片祝福陳零九發片順利，小豬扮演起狼人殺角色，幽默表示：「陳零九的發言在我這邊是偏好的，也希望大家能夠多多支持他的發言、他的專輯，過PASS！」今年玩狼人殺玩到工作事業水漲船高的陳零九，表示和邱鋒澤從十月開始幾乎形影不離，他說：「我們曾一天跑十場校園演出，晚上還去唱夜店活動，人生從來沒有這麼充實過！」陳零九更笑稱自己變得像「上班族」，白天工作繁忙到原本日夜顛倒、不正常的作息都被調整回來了。