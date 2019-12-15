戴辛尉嫁梁焯皓：冇熱戀火花但感情好穩定

藝人戴辛尉（Wancy）及梁焯皓在酒店舉行婚禮，花費7位數字筵開34席。傍晚6時許，一對新人會見傳媒，兩人應記者要求錫錫，Wancy大晒行頭。講到兩人拍拖廿年，Wancy笑言已算是老夫老妻：「大家覺得對方係個伴，其實呢廿年嗌交咩問題我哋都試過晒，雖然依家唔會有以前熱戀嘅火花，但我哋好穩定。」問籌備婚禮可有吵架？焯皓笑言沒有，因為全交給太太話事。

問等了結婚這日很久？Wancy坦言：「又冇，隨緣，啲人覺得我哋等咗呢日好耐，其實我哋呢廿年都冇渴求呢日，婚前、婚後都一樣開心。」講到結婚的原因，Wancy說：「可能係因為想生小朋友，因為都年紀大，我哋婚後會努力，但都隨緣，覺得上天畀嘅係開心，但如果冇都唔介意。」

講到老公的愛的宣言，焯皓笑言：「都係唱歌，唱咗首《分分鐘需要你》。（陣間會唔會唱？）如果一陣冇醉就再唱啦！」Wancy即大讚老公唱歌好聽。問可有變喊包？她說：「求婚嗰陣有，但之後都好忙，要擺精神喺婚禮度，但都好開心。」

提到梁焯滿幾乎趕唔切回港出席婚禮，而今早接載兄弟姊妹的車又出意外，焯皓解釋：「係呀，佢轉咗去北京先返到嚟，而嗰架車就今朝撞咗車，不過我哋都預咗，因為今年係驛馬。」