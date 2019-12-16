讚仔仔100分！周華健唔畀阿女拍拖

歌手周華健相隔六年再推出最新國語專輯《少年 The Younger Me》， 這次親自擔任專輯製作人，參與部分歌曲的詞、曲以及編曲創作，對於六年後才出作品，他說：「一度因爲想不出、做不出『周華健』的面貌而覺得沮喪，就因不想推出差不多的內容。」又說：「總不能年紀大了還一直在甜蜜或失戀，我自己都汗顏。」

他直說自己命好。太太、兒子、女兒常常聽着他述說多年的理想，如今這張專輯的實現，也讓家人為他感到驕傲。發片記者會上，播出第一首主打歌《飛飛飛飛飛》的MV，又特別邀請到「少年華健」兒子周厚安出席，厚安近期在恒春參與戲劇《傀儡花》拍攝，因飾演英國商人蓄鬍留長髮。父子倆因工作繁忙不常見面，但家人情感依舊緊密，像兄弟也像朋友。

發片記者會中，主持人黃子佼問起父子互相給對方打幾分，周厚安給周華健8至90分，周華健則大力稱讚厚安是100分的兒子。他又透露原本想跟學音樂的女兒合唱，但女兒沒興趣。記者問到女兒是否交男友了，他半開玩笑地露出身為「上輩子情人」的威嚴說自己還沒同意，畢竟是女兒就像是心頭肉，身為爸爸總是會捨不得別的男人靠近她。