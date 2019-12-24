遭蔡康年當眾奚落　邱芷微：當係在職培訓

處境劇《愛．回家之開心速遞》中的「賈名媛」邱芷微（Chelffy），日前她在社交網大吐苦水，指在一次司儀工作中遇到不快事，除了被拍檔搶稿讀之外，在獻唱環節中被對方夾硬開咪合唱，甚至在工作中有人展示個人主義唔跟稿讀亦被奚落，令她感到不快。有網友翻查她的工作紀錄，發現她曾與藝人蔡康年合作拍檔做司儀。

東網聯絡上邱芷微，她表示：「首先感謝關心，其實我原本都係抱着今次有機會同前輩學習而開心，今次嘅經驗令我有另一番體驗，因為未試過，所以都要多謝對方嘅『在職培訓』方式，始終佢係前輩，佢有佢嘅方法去分享及教導經驗畀後輩，而我始終在司儀方面都比較新，因此好多嘢都需要向對方虛心學習，佢搞氣氛的確好好的。其實我喺Facebook打篇嘢冇開名，都係唔想影響到對方，不過始終活動現場好多朋友見到事發經過，好難唔知或估唔到係邊個。」

問到是否曾被拍檔當場批評做得唔好？她說：「都有，所以係有唔開心嘅，我話冇嘢你都唔信。現場咁多朋友、藝人睇聽住，都好難唔知。（會否介意合作？）我相信唔會尷尬嘅，對方都未必會尷尬，佢作為前輩好多嘢都身經百戰，我見佢好多嘢都笑臉迎人，好樂觀態度咁面對，大家都係咁㗎喇，如果唔係呢行點做得耐吖，呢個世界圓㗎嘛。」