東方日報C1：結局催淚于淼愛到攞命千嬅搵番自己

無綫台慶劇《多功能老婆》故事發展至結局周，多位主角「最終命運」引起不少網友及視迷討論。由楊千嬅飾演的藍飛發揮「強人本色」，決定了日後自己的人生路，並於多年後與「榮浩田」周柏豪於街角重逢。而「萬風華」陳煒則因另一半王梓軒身故，選擇離開傷心地，觀眾追劇時記得自備紙巾！

「藍飛」千嬅與「尚劍雄」黃浩然、「榮浩田」周柏豪的三角關係糾纏不清，尚劍雄的無賴引得視迷「破口大罵」。劇集僅餘三集，將再高潮迭起，尚劍雄得知藍飛無意回頭，即提出爭兒子的撫養權，浩田眼見藍飛痛苦，自己亦不是味兒，之後得父親「聲隆」黃錦燊支持他全力尋找屬於自己的幸福，浩田亦答允赴外國完成醫學課程，他與藍飛在互相祝福中分道揚鑣，數年後於街角重逢。

但要數最虐心的一對，則非「君明」王梓軒及「風華」陳煒的姊弟戀莫屬。君明對風華無限付出，即使遭養母梁舜燕制裁，仍堅決與至愛長相廝守，令于淼飾演的「最強小三」顏成功懷恨在心，設計讓藍飛知道風華與劍雄曾有一腿，又展開報復引君明等上船，豈料君明最終死亡！風華萬念俱灰打算離港，卻收到君明送給她的求婚禮物，幕幕溫馨場面重現眼前，此時藍飛趕到機場，好姊妹終於冰釋前嫌，可謂苦中一點甜。

「藍飛」搵番自己

劇集即將播到尾聲，收視曾達27點，相當不錯，女主角千嬅大感不捨，又慨嘆時間過得快：「當中付出咗幾多並唔重要，最大嘅滿足感係將『藍飛』活化，發放正能量。好開心能夠遇到呢個劇，希望港劇加油！（覺得結局點？）鍾意，藍飛可以重新開始嘛！其實每個人需要幸福嘅同時，都要搵啱人，最重要係搵番自己。」

「大奸角」于淼最終亦得不到至愛，她堅決不肯劇透，只說：「顏成功太好勝同任性，上帝係公平嘅，好多嘢唔係人可以主導，佢成日覺得好多嘢可以用錢買，但其實感情唔可以。」她感謝一班出色的台前幕後，並希望日後再有合作機會。昨晚她與劉溫馨以教友身份，坐電車由西環出發沿途報佳音，並興奮地說：「今年加入教會，係第一次報佳音，事前有練歌嘅，自己都會同朋友開聖誕派對。（想識男友？）希望啦！（擇偶條件？）要有共同信仰、鍾意藝術同有上進心，其實我都有傾得埋嘅異性朋友，但未去到拍拖階段。（你個角色嚇親啲男仔？）唔會，佢哋知道唔係我真實性格，大家有一齊討論角色，佢哋話嬲到想打爆電視喎！（依家出街畀人鬧？）未試過，觀眾都話鍾意我嘅演出。」

場地：滝 Raki Japanese Fine Dining

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