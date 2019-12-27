前路茫茫拍拖焗住慳！李佳芯乸埋口面發火

視后李佳芯（Ali）轉投無綫後火速上位，去年更憑劇集《BB來了》首度封后，惟因捲入政治風波遭內地封殺，慘遭雪藏，連代言品牌的廣告亦被抽起。現時零工作的她早前已表示會讀演藝課程進修及學畫畫打發時間，亦計劃與拍拖約5年、ViuTV藝人男友陳炳銓去短途旅行。不過，Ali似乎禍不單行，近日有傳其男友遭公司炒魷，難怪兩人拍拖外出都要勒住荷包慳到盡！

放狗望海發呆

日前下午二時許，他們帶同愛犬出門，驅車離開將軍澳愛巢直駛附近商場，泊車後將狗狗獨留車上，並開了少許車窗通氣。兩人等到下午茶優惠時段，才步入該處的酒樓飲茶醫肚，當時酒樓極多食客，戴帽的Ali特意選坐較隱蔽的位置。他們點了數碟點心，Ali等待期間只顧撳電話，食物上枱後即急急低頭速食，似乎是擔心車上的愛犬，最終逗留不足一小時，便匆匆埋單往取車。兩人一狗之後到附近公園散步，Ali放狗全程苦口苦面，一臉憂心的她還望海發呆，男友見狀即上前又呵又氹，未幾更拉埋愛犬同女友玩拋波波，Ali心情才稍為好轉，露出笑容。

忟憎講電話

事隔數天，他們再出動，手停口停當然計到盡。為慳油錢，兩人消費亦離不開將軍澳區，同樣在附近食肆開餐，Ali入座後一臉忟憎講電話，傾足約廿分鐘才收線，引來目光時即拉低帽子不欲被認出，醫肚後急急腳返歸。

對於有傳男友被解約一事，Ali回覆東網：「冇聽佢講過，唔清楚，交番畀佢自己答啦。」陳炳銓則表示：「冇事，冇聽過。我有工開嘅，花邊新聞嚟啫！」