G.E.M.攻全球華語歌曲排行榜連奪4獎

「2019全球華語歌曲排行榜」今日公布得獎賽果，綜觀獎項結果，香港歌手以G.E.M.（鄧紫棋）憑四個獎項，包括「最佳女歌手獎」、「五大最受歡迎女歌手獎」、「最受歡迎創作歌手獎」及「年度二十大金曲獎」，與內地男歌手李榮浩平分秋色，成為今屆的大贏家。

其他得獎香港歌手還有「五大最受歡迎男／女歌手獎」的陳奕迅、莫文蔚、Gin Lee，「地區傑出歌手大獎（香港）」的樂隊Dear Jane，莫文蔚更兼得「全能藝人獎」，「年度二十大金曲獎」有五首屬於香港歌手，計有︰G.E.M.的《倒數》、Gin Lee 《孤獨門口》、容祖兒《Pretty Crazy》、方大同《白髮》等。

陳奕迅及容祖兒分別憑專輯《L.O.V.E.》及《答案之書》在三個「最佳專輯獎」中佔兩席位，而監製《L.O.V.E.》一碟的王雙駿更獲得「最佳專輯製作人獎」

另外，G.E.M.昨日現身北京為其新專輯《摩天動物園》舉行發布會，出場方式甚具氣場，她從巨型金色鳥籠出場，象徵全新蛻變，氣勢逼人。她透露專輯本來有12首歌，但後來又寫了第13首，其13歲時的創作《睡公主》重新改編成為專輯「後記」，現場她亦揭曉《別勉強》對唱男歌手乃周興哲又「劇透」了 《透明》MV代表的動物是變色龍，《透》這首歌最初是透過鋼琴譜曲，是一首傷感的歌。她又稱期望明年可以做一個新的演唱會給歌迷朋友，講笑希望到冰島或南極開個唱。