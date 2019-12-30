CJ ENM為造假道歉：會支援X1與IZ*ONE重啟活動

韓國Mnet電視台的選秀節目《Produce 101》（PD101）今年7月爆出造假風波，製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範因涉詐騙及受賄等而被拘留，連累《Produce 101》第三季《Produce 48》及第四季《Produce X 101》出身的限定女團IZ*ONE與限定男團X1都被迫中止演藝活動，已停工超過個半月。

負責製作節目的公司CJ ENM，今午由代表理事許敏回作為代表，在首爾上岩洞CJ ENM中心舉行記者會，正式為《PD101》造假一事道歉：「因為與Mnet有關的事件而令大家失望，真的很抱歉，想到只懷着出道夢想的練習生，真的好心痛，真的很對不起，抽出寶貴時間去投票的粉絲和觀眾們，很對不起，這完全是我們的錯，作為代表理事，我感到有很大的責任。」

許敏回指雖然無法彌補這麼大的過失，但為了將大家受到的傷害感到最少，會盡全力補救，對於因為造假而受到影響的練習生，除了金錢方面的賠償，也會對他們今後的活動作出實質的支援，將放棄通過造假節目而得到的300億韓圜（約2億況元）利益，把這筆基金交給其他機關，幫助音樂產業的發展。

他又表示會全力協助警方及檢方調查，在調查結果公布後，他會採取嚴正的內部措施，他亦有談到因造假風波而停工的IZ*ONE及X1：「全部責任都在我們身上，有關IZ*ONE與X1重啟演藝活動，我們會全力支援，考慮到成員心理上的痛苦和壓力，還有粉絲們的聲音，我們盡快讓他們重新開始活動，我們也會放棄通過這兩隊組合所獲得的收益，我們會向因為今次事件而受到影響的他們作出補償，請大家確保不會再有其他練習生受到傷害。」

而常務申允容在回答記者提問時，透露正與成員所屬的事務所進行協議，雖然現時還未完全落實，但他們都傾向以本來的陣容繼續活動，希望能在短期內讓兩個組合重新開始活動。他又指若有投票的觀眾要求退回手機短訊投票的費用，他們亦會安排退款，並大家想將手機投票的收益作慈善用途，他們亦會安排將款項捐出。