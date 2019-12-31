鬧爆陳綺貞扮無辜　正室哭訴數度想自殺

台灣文青女神陳綺貞平安夜被爆與林姓人夫街頭激咀，雖然陳綺貞表示不清楚對方家庭狀況及立即斬纜，但正室已揚言要告上法庭。嚟到2019年最後一日，事件繼續發酵，林太受訪時三度落淚。佢話本來係陳綺貞歌迷，覺得佢嘅歌好有療愈效果：「但沒想到，我的療愈偶像竟是我老公的外遇對象。還喇舌、頂撞上了封面。」佢話受事件困擾曾數度想自殺，目前要定期睇醫生。

林太覺得陳綺貞知道男方嘅婚姻狀況，因為冇辦法「全天候開啟戀人模式」，尤其假日會有家庭樂等，更稱陳綺貞「裝無辜」：「其實她就是破壞人家家庭的小三，披了文青外表的慾女。」

林太又透露陳綺貞同老公應該係1年前買賣相機認識，從嗰時開始，老公就開始注重外表，積極健身、連打扮都改變，仲經常行蹤成謎。而老公被影到偷會陳綺貞當晚，係同佢講去睇書，冇諗到原來係咁……

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生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

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利民會： 3512 2626

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