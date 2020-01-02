2019年票房十大　《廉政風雲 煙幕》港片第一

由劉青雲、張家輝主演之電影《廉政風雲 煙幕》以三千一百三十六萬元，高踞港片票房十大之首！

2020年新開始，今日「香港票房有限公司」公布2019年總票房十大，香港電影方面，英皇電影投資、由劉青雲、張家輝主演之電影《廉政風雲 煙幕》以三千一百三十六萬元，高踞港片票房十大之首！其次是古天樂、苗僑偉主演的《掃毒2天地對決》票房二千四百八十多萬元、第三位則是仍在上映中的《葉問4：完結篇》；至於西片方面，首位是《復仇者聯盟4：終局之戰》收二億二千多萬元，第二位則是收八千八百多萬元的《反斗奇兵4》至於第三位則是《蜘蛛俠：決戰千里》（票房八千四百七十多萬元》。

綜合2019年全年香港電影市道整體情況，根據電影票房總收入顯示，本港電影消費市道稍為下跌，中西票房全年總收入為港幣$1,923,196,382，與2018年同期的總收入港幣$1,957,519,527 比較，稍為下降1.75%。2019年首輪上映的電影整體數量為326部，香港電影佔46部，非香港電影佔280部，而2018年首輪電影總數為353部，香港電影佔53部，非香港電影則為300部。

對於英皇電影《廉政風雲 煙幕》奪得2019年總票房十大之首，主演的張家輝說：「都高興，為劇組上上下下都高興。」