《美味天王》重播　古天樂嗌熄電視

藝人古天樂及宣萱出席護膚品牌活動，兩人分享近況及護膚心得，並為模特兒按摩面部，宣萱手勢純熟，古仔則反方向亂碌，更作狀篤女model的鼻窿，場面搞笑！兩人透露正忙於新片拍攝，應該幾日內煞科，古仔表示新年前又要忙拍另一套戲，不過新年也會有一星期假期：「年年都會留港同啲親戚拜年，係一年一次嘅習俗。」宣萱透露會留港度歲，不會揀旺季旅行。

講到近一年頻頻合作，最近已是合作第三部電影，問到是否已對厭？ 兩人笑言有永恒的默契，宣萱說：「佢開工嗰陣唔得閒理我，但大家都係好直接嘅人，咁樣幾好。（有冇試過鬧交？）真係冇試過。」古仔說：「 我熟佢性格就會放心啲，做演員最緊要演好部戲，至多有意見唔同。」講到兩人廿多年前合演的TVB劇集《美味天王》今晚重播，古仔笑言向來很少重睇舊作，還叫大家準時熄電視：「拍嗰陣已經睇好多，所以唔使睇番，向前看！」相反宣萱覺得是很好的回憶：「有時間會再睇，好搞笑，我個馬騮頭。」不過古仔表示父母有幫他儲起剪報甚至舊作錄影帶。

提到同公司的林峯將結婚，古仔表示會送禮物，但暫時未想到送甚麼，而且會先守秘密。宣萱則表示看對方有何需要，例如搬屋要添置甚麼用品。講到近月香港市道低迷，問會否開更多電影與本土同業？古仔表示要視乎環境，希望整個行業一同加油。