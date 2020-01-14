同李亞男分房瞓　王祖藍希望囡囡似舒淇

藝人王祖藍和老婆李亞男早前上綜藝節目《花花萬物》，與小S和蔡康永對談，祖藍夫婦手拖着手，大晒恩愛，主持人談到祖藍希望女兒將來長得像誰時，滿以為祖藍會說希望女兒像老婆李亞男，但祖藍竟然嗌了偶像舒淇的名字，蔡康永也被嚇呆，亞男聽到老公嗌「舒淇」也顯得介意。據知祖藍亦曾經跟老婆討論過這個話題，祖藍認為自己的厚嘴唇和舒淇有些相似，而李亞男和舒淇同樣身材高挑，所以祖藍會認為女兒或有可能會像舒淇一樣。

節目中，祖藍意外地爆出與老婆分房瞓，坦言有了孩子後，他長期會睡在客房，小S和蔡康永追問下，王祖藍解釋因為他工作完回家通常已很夜，而亞男好醒瞓，有一點光就會醒，為了不影响老婆睡覺，他才到客房瞓。不過蔡康永要求亞男寫下一個最討厭祖藍的事件，亞男卻寫下「分房睡」三個字，似乎與祖藍的愛妻論不同，原來李亞男有嚴重潔癖，要求老公睡覺前必須要沖涼後才上床，但祖藍回家就想倒頭大睡，所以他唯有長期睡在客房，祖藍愛妻，同時反映出亞男在家中的地位極高。

另外，亞男談到與奶奶之間的關係時，小S也表達自己生活中跟奶奶相處非常融洽，小S透露：「自己平時不會給自己花錢，但每逢奶奶生日，都會買珠寶，還會帶她去旅遊，帶她吃好吃的。」樂意花錢在奶奶身上，故當小S知道亞男只買兩個包包給奶奶時，不禁嘲笑兼鄙視，小S大晒自己大概已買過20個手袋送畀奶奶呢！更追擊亞男說：「你有買過戒指、珍珠耳環、珍珠項鏈給奶奶嗎？」

節目開頭還有個搞笑位，就是亞男一見小S，如見偶像一樣，說小時便看小S了，誰知即惹怒小S，亞男補鑊說：「其實你比我還年輕那個樣子，但是，我真的小時候就看你了。」在旁的祖藍，立即喝令老婆坐下，稱最後那句別說了！