撞傷頭個腦有疤痕！胡鴻鈞頸同手腳會麻痹

歌手胡鴻鈞（Hubert）到電台宣傳新歌《沒身份妒忌》，講到去年拍《降魔的2.0》時墮下撞傷頭部要休息半年，他希望今年2020年有好開始，問到現時腦部傷勢好番未？他說：「好番，但要Keep住睇醫生，做物理治療同針灸。」但他自爆有些手尾，就是頸和手腳有時會麻痹：「醫生話因為我條頸有啲關節歪咗，壓住咗神經，所以要做物理治療，同埋唔知係咪心理作用，覺得頭痛多咗，可能都同頸椎有關，同埋醫生都話我個腦會有疤痕。」講到新年，他透露會放假，未知會否返媽媽鄉下海南島，要視乎肺炎情況，否則會留港陪家人。

他開心新歌10日內MV點擊已有20萬，幾好成績，已很久沒試過：「因為好耐冇出歌，都擔心大家會對我嘅歌冇興趣，但網上音樂平台10日都攞第一名，係好大嘅強心針。」明天就是勁歌金曲頒獎典禮，有兩首歌入圍的他說：「每次去頒獎禮都唔知會攞咩獎同幾多獎，都係當參加Party咁見其他歌手。（今年咁少歌入圍擔唔擔心少咗獎攞？）有得去已經好開心，因為如果冇歌入圍就其實可以唔使去，所以1月趕得切出歌又好成績。」