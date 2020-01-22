舊愛黃心穎暴瘦　馬國明：佢Keep Fit啫！

無綫劇集《白色強人》在無綫台慶頒獎禮奪得「最佳劇集」大奬，憑劇中角色「唐明」奪得「視帝」的馬國明自掏腰包於尖沙咀舉行慶功宴請台前幕後食飯，出席演員包括郭晉安、唐詩詠、李佳芯、張曦雯等，無綫高層曾勵珍現身支持更即席宣布籌備開拍《白色強人2》。

問到舊愛黃心穎可有恭喜他得獎？馬國明表示黃心穎有傳短訊恭喜他，亦有以多謝回覆並叫對方加油繼續努力。問到黃心穎可有約食飯慶祝？馬國明說：「咁又冇。（心穎暴瘦？）我諗佢keep fit啫。（會否關心一吓對方？）我哋係朋友，每個朋友我都想佢好。」

抵價等出騷

馬國明透露新年會到內地和星加坡登台，談到武漢肺炎疫情持續擴散，他說：「我去廣東，但係都會做好防禦措施，例如戴口罩，同觀眾握完手都會洗手，握手氣氛好啲嘛。（酬勞好好？）Ok啦，因今年經濟麻麻，積穀防飢，以前呢個時候好多Annual Dinner活動，今年得番一、兩個。（加價？）唔敢加價，亦唔介意平少少，一個字抵，好過坐喺度。」

馬國明表示指還未與一班「鐵馬家族」的兄弟姊妹慶祝，因大哥鄭嘉穎忙於湊仔最難約，林子善亦不在港，希望新年後能聚會。問到馬國明會否又買樓獎勵自己？他笑說：「你估我中咗八千萬六合彩呀。（多咗好多廣告出街？）都係攞獎前拍嘅。」

黃心穎又出動

另外，明天31歲生日的黃心穎又再出動，她於IG上載最新圖片，見她穿上Sport Bra趴在地上，似是剛做完運動，她以英文留言：「隨住年齡增長，你會知道最好嘅禮物唔使點包裝，希望身體健康同內地平靜。」