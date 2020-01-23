工作狂菊梓喬想搵「賢內助」男友

菊梓喬（Hana）再奪「歌后」多謝上天安排，提到常與吳若希傳不和，她笑言多謝大家認為她有價值才講，但就覺得這很小事。新一年她將繼續專注工作，不心急拍拖，除非找到肯做「賢內助」的另一半！

冧莊「歌后」的菊梓喬（Hana）回顧2019年成績大感滿意，除了出碟、開處女演唱會外，更攞了大獎「最受歡迎女歌星」，她坦言：「攞女歌手獎係surprise，亦係好大嘅推動力。（攞獎係肯定定係壓力？）我成日覺得好多嘢天安排係有原因，佢出現嘅時候有佢嘅意思，做呢行好多事發生係我哋控制唔到同估計唔到，但嚟到就要好好捉住。（今年再攞獎覺得係天意？）我會多謝天安排，所有嘢都係，好似我做歌手咁，好多嘢都係順住去做，最緊要做好自己本分，其他嘢就會嚟。」

同吳若希唔啱傾

講到經常與同門的吳若希因爭一姐而傳不和，Hana笑言：「本身我哋冇乜嘢，我係幾唔八卦嘅人，我啲朋友成日覺得我好似唔係生活喺地球嘅人，我鍾意同諗嘅嘢比較奇怪。（所以同對方冇咁啱傾？）我又衰嘅，我少撩人傾偈，好多時候我都係因為工作先見到佢，而工作時我又淨係顧住工作。」問到新一年可會想遠離是非？她笑言：「呢行邊得架？我都諗通咗，如果你冇價值人哋連講都唔想講，我都開心大家畀呢個名分我囉，其實呢啲真係好小事，最緊要依家可以唱歌。」

大把時間唔急結婚

每年她都會為自己定下目標，去年中曾失聲的她希望新一年可以身體健康、寫多些歌、多些工作、開騷及出碟，問到愛情方面呢？可會想拍拖？身為工作狂的她笑言：「我太focus做嘢，就算真係巧合地識咗啲男仔都好難發展落去，邊有人會接受到事業心咁重嘅女朋友？除非我搵到一個調番轉囉，我係男人角色，佢就做賢內助，咁我就可以開始一段感情，但真係要睇緣分。」她又笑言幸好拜年時親朋戚友從不會催她拍拖或催婚：「由細到大都冇，唔知點解，未入行前都冇人問我，都好，令我冇要結婚嘅壓力，仲有時間。」而新年她就會與家人食盆菜，放假亦會約朋友開party。

場地：Aga Florist by FaSunflower

服裝：Snidel