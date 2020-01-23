做無綫「親生女」　謝芷倫冇諗過性感底線

近年踩過界做KOL的藝人謝芷倫（Jan），不時拍片大騷畫畫、彈琴等才藝。適逢農曆新年，她大顯身手畫兩幅賀年畫應節，寓意「大吉大利」及「一帆風順」。正式簽約無綫經理人成為「親生女」的她登台、春茗接過不停，更參演賀歲片《我的筍盤男友》及賀歲劇集《大醬園》，就連其有份主持的節目《3日2夜》亦緊接出街，認真氣勢如虹！

密密操腹肌

總結過往一年，她表示最難忘考獲潛水牌，並有機會在《3日2夜》一展所長：「今次去到布吉拍攝，玩勻潛水、浮潛、滑浪、獨木舟多樣運動，最大挑戰係潛水，因為自己喺香港潛嘅次數較少，多數喺較淺嘅水域，但布吉嘅水流好急，仲要潛到落18米咁深，真係好緊張，好彩拖實教練先冇被暗湧沖走。」她透露在節目中不時要以泳裝示人，故事前加緊操弗Body：「港姐之後都少喺鏡頭前着泳衣，所以我拍之前都密密做運動操番實啲腹肌，亦戒鹽戒油炸食物，盡量食得清淡啲防止水腫，身邊朋友都話我firm咗，好似細咗一個碼咁話。（會想多啲性感演出？）拍劇都有試過，尺度方面自己冇諗過，都係等公司安排啦。」

想「回家」

而處境劇《愛．回家之開心速遞》出身的她，表示很開心看到拍檔劉丹、周嘉洛等早前在台慶奪獎，坦言希望日後能「回家」，一沾劇集旺氣。而講到來年計劃，她指有意繼續拍片，並可與不同YouTuber合作。至於劇集方面，則期待《堅離地愛堅離地》能順利在港播放。

場地：Meet 1 Meet Party Room

Hair：nicki ting

Make up：evelyn cheng

Wardrode：PENNYBLACK

Accessories：ejj jewellery

Shoes：odelicate