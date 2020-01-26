上門拜年要探熱！周柏豪出埠後打算自我隔離

歌手周柏豪參與演出節目《金鼠迎春接萬福》，談及他在社交網上載抱住愛女的溫馨照，他說：「原來BB滿月到三個月，醫生話BB好多時會腸痙攣肚仔痛，呢個係冇辦法，係成長必經階段，因為肚仔痛仲會便秘，所以呢排成日扭人抱，今日都抱咗成日。（你咪好心痛？）係呀，情願自己便秘。」由於呢幾日B女扭計，所以搞到他休息唔夠，再加上新年情況更甚。

一定要戴口罩

他坦言今年新年同往年唔同，他說：「主要照顧咗小朋友先，唔關係咪疫情，呢段時間又有流感，又感冒，都要好小心。（唔畀人去你屋企拜年？）幾個人嚟都OK。（使唔使探熱？）都要㗎，用人手摸吓佢哋有冇燒，會叫佢哋做足洗手、消毒，一定要戴口罩。」

太太話唔需要

問到可有去搶購口罩？他直呼好彩，因為藝人工作所需，一直有買開口罩，屋企仲有存貨，加上肺炎爆發前，他都有大量入手，足夠屋企人同老人家用。至於疫情對工作可有影響？他說：「都有，因為擔心身邊團隊，所以內地有啲工作都取消或延期，本身下星期要返內地，但依家取消咗，遲吓都需要去星馬，我都會照去，會做足保護措施，我都有問太太返嚟時，使唔使book個地方隔離14日先回家，太太話唔需要，佢話自己知自己有冇事，最緊要注意乾淨就唔使擔心。」