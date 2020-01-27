愛在瘟疫蔓延時！Rainbow為男友被困武漢

「世界將我包圍，誓死都一齊…」楊千嬅一曲《飛女正傳》，正是由模特兒近年成為KOL的胡淽喬，身陷疫區武漢的心情寫照。

由酒店「逃亡」到農村「避炎」的胡淽喬（前名為胡心諾Rainbow）透過短訊接受東網訪問，道出為何肺炎肆虐多時仍前往當地，她說：「因為我有個好重要嘅人喺武漢，佢係我男朋友，佢要返武漢過年，我唔可以丟低佢唔理而自己返香港，雖然係好危險，但都唔想分開。當時（出發時）冇咁嚴重，仲係話有限度人傳人，雖然我都唔係好信，我落機時見武漢人好少戴口罩，酒店大堂嘅人依然冇戴。」她直言現在的心情，想起《飛女正傳》的歌詞，有生死相隨之感，她笑言：「患難見真情，生死之交啊！我唔想有咩事冇人照顧。（係你結婚對象？）一切順其自然。」

本來計劃年初三返港的胡淽喬，說已知道港府剛宣布，除了香港居民外，湖北省居民及任何過去十四日到過湖北省的人士不獲准入境香港的消息，身處距離武漢市中心一小時車程的農村的她，說農村物資尚算充足，在農村入住了數天，直至昨日（26日）才有人員上門以紅外線探熱器量體溫，量度後要記下姓名：「不過今日去村口個超市，滴露同口罩已經賣晒，食物都仲有，平時農村出去有個地方好熱鬧，有好多商店同大型超市，但尋日出去只有零星商店營業，得一兩間生果店。我呢個地方去武漢市中心嘅路都已經封咗，聽講武漢市內汽車唔畀行駛。依家返唔到香港，屋企人同朋友都擔心，我就覺得一動不如一靜，喺未解封前都唔好離開武漢。」

對於網民以粗言力斥她永遠不要返港，她說：「看到人性嘅醜惡，首先我冇染病，喺家中自我隔離係冇做錯，呢啲人只會散播負能量、做鍵盤戰士，不如花啲時間關心身邊人，幫屋企消吓毒。」